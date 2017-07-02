З Міжнародним днем спортивного журналіста!

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Дорогі друзі! Від імені Олімпійської родини України щиро вітаю Вас зі святом – Міжнародним днем спортивного журналіста!
Спорт – це велика об'єднуюча сила, яка несе мир, повагу та взаєморозуміння. Саме він об'єднує людей, єднає країни та континенти.
Ваша професійна діяльність має велику силу! Завдяки їй спортивні вболівальники по всьому світу не тільки дізнаються найсвіжіші та найцікавіші олімпійські новини, а й зповна відчувають свою причетність до яскравих та гучних успіхів спортсменів!
Нам дуже приємно, що протягом багатьох років, не зважаючи ні на які труднощі, ми йдемо пліч-о-пліч та відчуваємо взаємну підтримку.
З впевненістю можу сказати, що в обличчі спортивних журналістів ми бачимо надійних партнерів та вірних друзів!
Щиро бажаю Вам неосяжних творчих успіхів, невичерпного натхнення та нових перемог!
Миру, добра та злагоди!
З повагою
Президент
Національного
олімпійського комітету України,
Олімпійський чемпіон Сергій Бубка