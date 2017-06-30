Юні легкоатлети позмагались на Сумщині

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На Сумщині проведена першість обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Регіональний центр зимових видів спорту» з легкоатлетичного кросу.
На старт вийшло понад 50 юнаків та дівчат 2005-2006р.н., 2007-2008р.н.та молодших.
Організаторами заходу виступили КЗ СОР ОДЮСШ «Регіональний центр зимових видів спорту» та відділення НОК України у Сумській області.
Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та солодкими подарунками, а також цінними подарунками від Національного олімпійського комітету України в Сумській області.
Призові місця посіли:
юнаки і дівчата 2005-2006р.н.
І - Прошак Богдан
ІІ – Курусь Владислав
ІІІ – Недбайло Іван
І – Звіряка Анна
ІІ – Колотова Жанна
ІІІ – Мігаль Вікторія
юнаки і дівчата 2007-2008р.н. і молодші
І – Мігаль Єгор
ІІ – Фесенко Андрій
ІІІ – Березинець Тимофій
І – Кочиш Діана
ІІ – Кравцова Єва
ІІІ – Костенко Аріна