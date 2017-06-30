Юні легкоатлети позмагались на Сумщині

На Сумщині проведена першість обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Регіональний центр зимових видів спорту» з легкоатлетичного кросу.

На старт вийшло понад 50 юнаків та дівчат 2005-2006р.н., 2007-2008р.н.та молодших.

Організаторами заходу виступили КЗ СОР ОДЮСШ «Регіональний центр зимових видів спорту» та відділення НОК України у Сумській області.

Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та солодкими подарунками, а також цінними подарунками від Національного олімпійського комітету України в Сумській області.

Призові місця посіли:

юнаки і дівчата 2005-2006р.н.

І - Прошак Богдан

ІІ – Курусь Владислав

ІІІ – Недбайло Іван

І – Звіряка Анна

ІІ – Колотова Жанна

ІІІ – Мігаль Вікторія

юнаки і дівчата 2007-2008р.н. і молодші

І – Мігаль Єгор

ІІ – Фесенко Андрій

ІІІ – Березинець Тимофій

І – Кочиш Діана

ІІ – Кравцова Єва

ІІІ – Костенко Аріна