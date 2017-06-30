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Олімпійське літо в Одесі
30 Червня 2017 Поділитися
Олімпійське літо в Одесі

29 червня на базі дитячого оздоровчого комплексу «Юний зв’язківець» було людно та гомінко. Спортивна, весела музика лунала на всю територію Дача Ковалевського. Туди з’їзджалися діти із сусідніх оздоровчих таборів, адже в цей день проводилися перші міжтабірні «Олімпійські веселі старти».

У спортивному святі взяли участь команди та вболівальники із оздоровчих таборів : «Знамя», ім.Гагаріна, «Мрія», «Ластівка» та «Юний зв'язківець» - більше 150 дітей.

Під бурні авації, кричалки, звуки барабанів та дудок команди долали естафети з спортивними предметами на швидкість, кмітливість, спритність, і витривалість.

В результаті першими стала команда оздоровчого табору ім.Гагаріна. Друге місце виборола команда дитячого оздоровчого комплексу «Юний зв'язківець», третє – команда «Ластівка».

Після підведення підсумків відбулась церемонія нагородження учасників. Почесні грамоти, цінні призи та кубок за перше місце вручила директор Центру Алла Куликовська.

Завершенням фестивалю стала концертна програма з запальними танцями і піснями, акробатичними номерами, які підготували вболівальники та команди-учасниці. Всі присутні отримали заряд енергії, бадьорості та гарний настрій.

Спортивний фестиваль проведено відділенням Національного олімпійського комітету України в Одеській області спільно з Одеською обласною комунальною організацією «Обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» за підтримки управління молодіжної політики та спорту обласної державної адміністрації.

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