У Кропивницькому триває «Олімпійське літо»

В рамках проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літній період канікул та заходів в оздоровчих таборах «Олімпійське літо» в м. Кропивницькому проведено спортивно-розважальні заходи з вихованцями оздоровчого табору для дітей з обмеженими фізичними можливостями «Джерельце надії».

Спортивне свято організоване за співпраці Свято-Успенського духовно-просвітницького центру, організації матерів дітей-інвалідів «Серце матері», відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, відділу фізичної культури та спорту міської ради і міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Спортивно-ігрова програма, в якій взяли участь як діти, так і їх батьки, включала змагання з дартсу, фрізбі, настільного хокею, баскетболу, а також конкурси на координацію рухів.

Призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту міської ради, а всі учасники спортивних заходів отримали сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.