У Кропивницькому триває «Олімпійське літо»

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В рамках проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літній період канікул та заходів в оздоровчих таборах «Олімпійське літо» в м. Кропивницькому проведено спортивно-розважальні заходи з вихованцями оздоровчого табору для дітей з обмеженими фізичними можливостями «Джерельце надії».
Спортивне свято організоване за співпраці Свято-Успенського духовно-просвітницького центру, організації матерів дітей-інвалідів «Серце матері», відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, відділу фізичної культури та спорту міської ради і міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Спортивно-ігрова програма, в якій взяли участь як діти, так і їх батьки, включала змагання з дартсу, фрізбі, настільного хокею, баскетболу, а також конкурси на координацію рухів.
Призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту міської ради, а всі учасники спортивних заходів отримали сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.