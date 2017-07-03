У день 85-річчя Донецька область отримала 32 спортивні майданчики

2 липня Донецька область урочисто відзначає своє 85-річчя. За ініціативи голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, відповідно до програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, до ювілею в регіоні з’явиться 200 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням та 85 спортивних майданчиків зі штучним покриттям.

Святкування 85-річчя Донецької області розпочали з її першої столиці – Бахмуту.

«Наш край має давню історію, з неймовірною територією та неймовірними людьми. За 85 років розвитку Донецька область стала промисловою родзинкою України. І нова філософія для нас така: «Не жити, для того щоб працювати, а працювати, для того щоб жити». Відкриття екологічного скверу бульвару Металургів, набережної в Бахмуті, будівництво нових спортивних майданчиків – завдяки цьому всьому ми маємо створити комфортні умови, коли люди будуть насолоджуватися життям», - зазначив у привітанні до бахмутчан та гостей міста Павло Жебрівський.

Очільник області урочисто вручив сертифікати на отримання спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням Бахмутському міському голові Олексію Реві та голові Артемівської райдержадміністрації Володимиру Бохонову. Тепер своє дозвілля діти можуть проводити на 11-ти таких майданчиках у Бахмуті та 4-х майданчиках у Бахмутському районі. Нагадаємо, до складу кожного майданчика входять дев’ять тренажерів на різні групи м’язів.

Також 2 липня два спортивні майданчики з нагоди святкування 85-річниці Донецької області – зі штучним покриттям та з тренажерним обладнанням – були урочисто відкриті на території Новодмитрівського НВК у с. Новодмитрівка Костянтинівського району.

«Наші пращури, які жили на території Донецької області, мріяли, щоб їх нащадки були щасливими. Сьогодні ми продовжуємо їх прагнення, багато вкладаючи в молодь – у тих, хто буде творити нову українську Донеччину. Для них ми робимо і дитячі садочки, і школи, і спортивні майданчики, і 85 молодіжних центрів, даємо 85 квартир для дітей-сиріт», - сказав у зверненні до школярів, батьків та вчителів Павло Жебрівський. Після цього голова Донецької облдержадміністрації вручив директору Новодмитрівського НВК Руслану Ібрагімову в подарунок сітку м’ячів та футбольну форму.

Усього до 85-річчя Донецької області Костянтинівський район отримав три спортивні майданчики. Так, окрім Новодмитрівки, комплекс тренажерів з’явився в селі Маркове на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Сертифікати на ці спортивні майданчики Павло Жебрівський вручив в.о. голови Костянтинівської райдержадміністрації Олегу Ісакову.

Подарунки від Донецької облдержадміністрації в день святкування 85-річчя області отримав і Краматорськ. Очільник регіону вручив міському голові Андрію Панкову сертифікат на отримання 10-ти спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням та 4-х спортивних майданчиків зі штучним покриттям (усі вони облаштовані на території шкіл). Особисто Павло Жебрівський відвідав урочисте відкриття спортивних майданчиків при загальноосвітній школі № 21 у смт. Ясногірка, підпорядкованій Краматорській міськраді.

«Сьогодні на Донеччині є війна, і це трагедія для нашого краю, для всієї України. Але ми повинні вийти з неї не такими, як були раніше, і Донецька область має постати зовсім в іншому вимірі. Щоб усі чітко розуміли: там де Україна – там модерн, там жити комфортно», - зазначив Павло Жебрівський.

Юні спортсмени отримали в подарунок від представників обласної та міської влади, федерації футболу Донецької області м’ячі, комплекти форми та спортивну атрибутику.

Зазначимо, що станом на 2 липня до 85-річчя Донецької області в містах, районах та об’єднаних територіальних громадах облаштовані майже всі 200 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням, передбачені проектом «Оновлена Донеччина». Стосовно футбольних полів зі штучним покриттям, наразі повністю завершені роботи на 12-ти майданчиках (з 85-ти запланованих): у Краматорську – чотири (ЗОШ № 9, 16, 21, 24), у Покровському районі – три (с. Гришине, смт. Новоекономічне, смт. Удачне), у Селидовому – два, у Вугледарі, у районах Мангушський (с. Комишувате) та Костянтинівський (с. Новодмитрівка) – по одному.