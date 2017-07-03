В Золочівському районі Львівщини відбулась низка заходів з нагоди «Олімпійського дня-2017»

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Цими днями з нагоди заснування Міжнародного Олімпійського Комітету на Золочівщині, подібно як і в інших районах Львівщини, проведено низку спортивно-масових заходів. Зокрема, в дитячому позаміському закладі відпочинку "Сокіл" та на затишному спортивному майданчику Золочівського ДНЗ №3 "Сонечко" відбулися спортивні забави, ігри, конкурси та змагання з нагоди відзначення Олімпійського дня.
У заходах взяли участь усі відпочиваючі табору та вихованці усіх вікових груп ДНЗ №3 "Сонечко", їхні батьки та працівники дошкільного закладу.
У «Сонечку» розпочалось свято з урочистого проходу учасників через арку «Спортивна веселка», яка огорнула учасників усіма своїми кольорами. Під час виконання завдань, діти стрибали з обруча в обруч, збираючи «краплинки»; переносили на ракетках «сонячні кульки»; змагалися у бігу, веденні м'яча, ходьбі на «калошиках», малюванні сонячних промінців за допомогою піску; перенесені води та інше.
Завершився й турнір з футболу в категоріях «Маленькі юніори» - команда «Здоров’ятка» і «Дорослі» - команда «Опора». Учасники виявили себе спритними та згуртованими. Неабиякий настрій на святі підтримував музичний керівник Н. Кравець запальним музичним супроводом та музичними паузами.
У дитячому позаміському таборі літнього відпочинку діти змагалися у легкоатлетичних перегонах, стрибках на скакалці, настільному тенісі, шашках та футболі.
Після завершення змагань учасників змагань нагороджено грамотами й подаруночками від відділення НОК України у Львівській області та відділу освіти Золочівської райдержадміністрації.
Безперечно, що час, проведений у колі друзів додав усім здоров’я, чимало позитиву та приємних вражень!