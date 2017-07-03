У Житомирі відбулося розширене засідання виконкому обласної Асоціації спортивної боротьби Житомирської області

У зборах взяли участь заступник голови Житомирської ОДА Лагута Я. М., віце-президент АСБУ Кравченко О. М., генеральний секретар АСБУ, член Європейської Асоціації спортивної боротьби Харенко Д. Л. та ЗТУ, повний кавалер ордену "За заслуги", головний тренер збірної чоловічої команди України з вільної боротьби Савлохов Р. С., начальник управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Гресь С.М., голова «Асоціації спортивної боротьби Житомирської області» Галагаєв Б.Л. та заступник голови відділення НОК України в Житомирській області Самунь Л.С.

На засіданні обговорили проблему відкриття зали для вільної боротьби у м. Житомирі та можливість створення в області спортивного інтернату.

Тренери підбили підсумки участі спортсменів Житомирщини на змаганнях всеукраїнського і міжнародного рівнів.