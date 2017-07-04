На Житомирщині визначили переможців Меморіалу Лонського

У місті Бердичеві відбувся ХХІV Міжнародний турнір зі стрибків у висоту „ХІV Меморіал В.О. Лонського”, який проходив під патронатом НОК України та за підтримки відділення НОК України в Житомирській області. В змаганнях взяли участь спортсмени з різних куточків України та гість з Ізраїлю.

Перемогу серед жінок святкувала Ярослав а Могучих з Дніпра ( 189 см ), серед чоловіків найкращим виявився Віктор Лонський (онук Віталія Лонського), який здолав переможні 225 см .

Довідково:

Лонський Віталій Олексійович - український тренер зі стрибків у висоту, заслужений тренер СРСР, почесний громадянин міста Бердичева, кавалер ордену “За заслуги” 3-го ступеня.

Завдяки великому тренеру, Україна і світ знає такі імена як Рустам Ахметов, Анатолій Морозов, Борис Ковальський, Юрій Крімаренко, Валерій Скворцов та багато інших, які своїми спортивними досягненнями завдячують саме Віталію Лонському і як визнання його заслуг перед Бердичевом та країною, в місті з 1994 року проводиться турнір, а справа започаткована ним процвітає й досі. Вихованці школи Лонського займають призові місця на чемпіонатах України та світу.