Новиниlarr Регіониlarr На Житомирщині визначили переможців Меморіалу Лонського
На Житомирщині визначили переможців Меморіалу Лонського
04 Липня 2017 Поділитися
На Житомирщині визначили переможців Меморіалу Лонського

У місті Бердичеві відбувся ХХІV Міжнародний турнір зі стрибків у висоту „ХІV Меморіал В.О. Лонського”, який проходив під патронатом НОК України та за підтримки відділення НОК України в Житомирській області. В змаганнях взяли участь спортсмени з різних куточків України та гість з Ізраїлю.

Перемогу серед жінок святкувала Ярослава Могучих з Дніпра (189 см), серед чоловіків найкращим виявився Віктор Лонський (онук Віталія Лонського), який здолав переможні 225 см.

 

Довідково:

Лонський Віталій Олексійович - український тренер зі стрибків у висоту, заслужений тренер СРСР, почесний громадянин міста Бердичева, кавалер ордену “За заслуги” 3-го ступеня.

Завдяки великому тренеру, Україна і світ знає такі імена як Рустам Ахметов, Анатолій Морозов, Борис Ковальський, Юрій Крімаренко, Валерій Скворцов та багато інших, які своїми спортивними досягненнями завдячують саме Віталію Лонському і як визнання його заслуг перед Бердичевом та країною, в місті з 1994 року проводиться турнір, а справа започаткована ним процвітає й досі. Вихованці школи Лонського займають призові місця на чемпіонатах України та світу.

 

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 020
Pyeongchang-2018 0221
Буенос-Айрес-2018 0460
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в