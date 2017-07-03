Відбулося чергове засідання Виконкому Відділення НОК України в Чернігівській області

Чернігівська область славиться своїми спортивними досягненнями всеукраїнського та міжнародного рівнів. Так, сьогоднішнє чергове засідання виконкому відділення НОК України в Чернігівській області розпочалося саме з нагородження спортсменів та їх тренерів.

За високі спортивні досягнення грамоти та грошові премії отримали бронзова призерка чемпіонату світу з важкої атлетики серед юніорів Валентина Кісіль та чемпіон світу серед спортсменів з вадами зору, футзал Роберт Тремба.

Кращими спортсменами квітня цього року за підсумками виступів на міжнародних, всеукраїнських змаганнях визнано: серед дорослих — Валентину Кісіль, серед юніорів, юнаків – срібних призерів командного чемпіонату України (шосе) Дениса Хотульова та Богдана Щербину. У травні кращим спортсменом серед дорослих став Роберт Тремба, серед юніорів, юнаків – чемпіон України з велоспорту (маунтенбайку) Владислав Денисенко.

Кращі тренери за квітень – Олександр Овчаренко та Микола Аксюта, за травень – Володимир Татарченко та Анатолій Бегоян.

Крім того, з нагоди Міжнародного дня спортивного журналіста нагороди отримали також і майстри слова:

– футбольний оглядач обласної газети «Деснянка» Віталій Адруг;

– спортивний фотокореспондент Іван Калита;

– головний редактор газети «Семь дней» Сергій Кириченко;

– редактор радіомовлення Чернігівської регіональної дирекції НСТУ Вячеслав Єрмоленко;

– спортивний оглядач обласного тижневика «Гарт» Сергій Козлянський;

– ветеран спортивної журналістики Віктор Муха.

Після відзначення кращих спортсменів та журналістів члени засідання перейшли до обговорення питань порядку денного.

Відповідальний секретар Відділення НОК України в Чернігівській області Дмитро Пиріжок ознайомив присутніх з основними всеукраїнськими заходами, що відбулися на території області з початку року. Загалом проведено близько 80-ти спортивно-масових заходів. Серед них: турнір з футзалу пам’яті бійців АТО «Герої не вмирають», «Олімпійське лелеченя», «Мама, тато, я – лижна сім’я», «Бал чемпіонів», захід для дітей-інвалідів «Ти зможеш, якщо я зміг», «Олімпійський день-2017» та інші.

Про олімпійську освіту в області розповіла перший заступник голови Відділення НОК України в Чернігівській області Ніна Лемеш. Вона акцентувала на основних завданнях такої освіти, зокрема популяризації олімпійських ідеалів і принципів, розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення. Також йшлося і про основні олімпійські заходи, що відбулися на Чернігівщині.

Про роботу Відділення щодо популяризації олімпійського руху в області шляхом залучення ЗМІ та проведення Конкурсу спортивного журналіста на території області розповів президент Чернігівської Асоціації спортивних журналістів Сергій Гайдук.