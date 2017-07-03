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«Олімпійське літо» завітало до Теребовлянської об’єднаної територіальної громади. Змагання проводились у селі Долина, Теребовлянського району, що на Тернопільщині.
Тернопільський обласний центр фізичного здоров ¢я населення «Спорт для всіх» за підтримки відділення Національного олімпійського комітету провів спортивно-масові заходи відповідно до Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей в літній канікулярний період та заходів в оздоровчих таборах «Олімпійське літо». Дітки різного віку взяли участь в естафетах та розвагах.
Діти змагались у восьми різноманітних цікавих естафетах, що допомагають виявити, якими фізичними якостями краще володіє кожна дитина, адже, естафети розвивають різні фізичні якості: швидкість, спритність та витривалість. Окрім цього, під час змагань виховуються морально-вольові якості – не здаватись перед труднощами, наприклад, якщо програв у естафеті, то можна спробувати позмагатись ще і ще, поки не станеш першим.
Гарна погода та «сонячний» настрій супроводжував дітей впродовж змагань.
Спортивне свято завершилось відзначенням найбільш швидких та спритних – вони отримали більшу кількість призів, але менш підготовлені не залишились без уваги. Усі учасники змагань отримали призи з логотипом Тернопільського обласного центру фізичного здоров ¢я населення «Спорт для всіх», Тернопільського обласного відділення НОК України та незмінного партнера і спонсора обласного центру «Спорт для всіх» Видавництва «Школярик».