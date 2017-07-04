У Львові визначилися переможці відкритого літнього юніорського чемпіонату України з плавання

Нещодавно на Навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України у місті Львові завершився відкритий чемпіонат України з плавання серед юніорів.

В особисто-командних змаганнях, організованих під егідою Міністерства молоді та спорту України, Федерації плавання України та за вагомого сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та обласної федерації плавання, взяли участь понад 450 молодих плавців, що представляли збірні команди 20 областей України, в тому числі Донеччини, а також плавці із Туреччини та Угорщини. Дівчата 2002-2003 років народження і молодші та юнаки 2001-2002 років народження і молодші змагалися у відкритому 50-метровому басейні.

На урочистій церемонії відкриття учасників змагань вітали президент Федерації плавання України Дмитро Качуровський, член технічного бюро FINA, віце-президент LEN, генеральний секретар Федерації плавання України Андрій Власков, заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба, начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін, начальник НСБЛВС МО України Руслан Сеник, президент обласної федерації плавання Адріан Гутник, головний суддя змагань - суддя національної категорії Віктор Нерода (Львів).

Спостерігати за перебігом змагань можна було за он-лайн трансляцією.

Загалом збірні команди областей було розподілено на три групи, з поміж яких Львівська область була представлена у другій групі (разом з Волинською. Тернопільською, Миколаївською, Полтавською, Вінницькою, Івано-Франківською, Житомирською та іншими). Двома командами були представлені збірні м. Києва, Дніпровської, Донецької, Харківської, Рівненської, Одеської областей.

Відтак лідерами національного юніорського плавання сьогодні є збірні команди Харківської області (28 медалей, з яких 12 золотих); м. Києва (28 медалей, з яких 11 золотих) та Київської області (6 медалей, з яких 4 золотих).