Ілля Кваша – найкращий спортсмен червня в Україні!

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Національний олімпійський комітет України визнав стрибуна у воду Іллю Квашу найкращим спортсменом червня в Україні. Його наставницю Тетяну Мар’янко названо найкращим тренером першого літнього місяця.
Підводячи підсумки спортивного місяця Експертна комісія НОК відзначила високі здобутки українців на домашніх чемпіонатах Європи зі стрибків у воду та боксу, на яких наші збірні посіли перші загальнокомандні місця, а також досягнення наших шпажистів на чемпіонаті Європи з фехтування.
Лауреатом місяця став Ілля Кваша, який на європейській першості зі стрибків у воду в українській столиці тричі підіймався на п'єдестал пошани.
На 1-метровому трампліні Ілля здобув медаль найвищого ґатунку, а на 3-метровому в індивідуальних стрибках та синхроні разом з Олегом Колодієм двічі виборював срібні нагороди.
Відзначимо, що для Іллі це вже третє високе визнання Національного олімпійського комітету України. Раніше він отримував визнання найкращого спортсмена березня-2008 та квітня-2009.