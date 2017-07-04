Територія активної молоді – ТАМ» - заряд позитиву та ідей

За підтримки Відділення НОК України в Чернігівській області протягом трьох днів, з 29 червня по 1 липня, активна молодь Чернігівщини на території комплексу «Голубі озера», що на Ріпкинщині, мала змогу відпочити, показати свої спортивні вміння, відродити та підтримати українські традиції, долучилась до різних актуальних тематичних тренінгів.

Серед учасників «Території активної молоді – ТАМу» – молодь з 22 районів, міст області та об’єднаних територіальних громад, регіональне представництво Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентська республіка».

Вже традиційно, «ТАМ – територія активної молоді» проводиться з метою підвищення національного духу та патріотичного виховання молоді, створення можливостей для самореалізації та розкриття її творчого потенціалу.

Програма заходу була насиченою, а кожен із учасників табору зміг проявити, реалізувати та показати себе з найкращої сторони, беручи участь у всіх локаціях.

У «Родинному фестивалі» молоді пари згадували обітниці подружнього життя, ділилися власними сімейними традиціями.

Корисну та нову інформацію про сучасне рабство молоді люди дізналися з тренінгу «Подорожуй безпечно. Працюй легально!»

Тренінгова програма представників громадського руху «Студентська республіка» направлена на підготовку до переналаштування системи освіти, яка стимулюватиме сучасну молодь до позитивних змін. Тому так важливо на таких молодіжних зібраннях розповідати про те, що кожен з нас може зробити у даній ситуації.

Попрацювавши на тренінгах, молодь взяла участь у військово-патріотичному навчанні з тактичної медицини та стрілецькій підготовці, у квестах спортивного орієнтування, у змаганнях «Веселі старти», з пляжного волейболу.

За підсумками спортивних змагань, почесні грамоти, медалі, кубки від Відділення НОК України в Чернігівській області отримали найактивніші райони, а саме: перше місце отримала команда Бобровицького району, друге місце – команда Борзнянського району та третє місце виборола команда Куликівського району.

«ТАМівці» активно попрацювали, провели час весело та з користю, знайшли нових друзів та отримали масу нових вражень.

Після закінчення заходу «ТАМ – територія активної молоді» буде втілювати молодіжні проекти в своїх районах.