«Дністровський каньйон – територія туризму!»

Останнім часом усе більш активну роль у вирішенні екологічних проблем відіграє спортивна спільнота. Спорт тісно пов’язаний з природою.

Для людини вкрай важливим є здорове довкілля, крім того, цілий ряд прикладних видів спорту безпосередньо пов’язані з навколишнім середовищем, яке служить для них джерелом натхненням. Так цілком очевидно, що гармонійний розвиток людства передбачає збереження здоров’я та підтримку морально-психологічного клімату населення. Рішення цих завдань неможливе без дбайливого ставлення до довкілля, раціонального використання води й природних ресурсів.

Одним з найбільш важливих напрямків політики багатьох спортивних організацій та безпосередньо Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) є захист навколишнього середовища. Напрямок, яким опікується Комісія НОК України „Спорт та навколишнє середовище” під керівництвом голови комісії, ректора НУФВСУ, доктора економічних наук Євгенія Імаса, є дуже актуальним сьогодні, як в Україні, так і в цілому у світі.

За ініціативи Комісії обласного відділення НОК України «Спорт та навколишнє середовище» (голова комісії викладач кафедри ТМОПС Клапоущак І.Д.) студенти факультету фізичного виховання ТНПУ ім. В.Гнатюка долучились до всеукраїнської акції з очищення Дністровського каньйону від сміття та побутових відходів, просвітницької робота серед населення Тернопільської та Івано-франківської областей України.

Протягом семи днів учасниками сплаву прибрано на стоянках побутові відходи, розчищено джерело на туристичній стоянці біля села Шутроминці.