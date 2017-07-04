«Дністровський каньйон – територія туризму!»

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Останнім часом усе більш активну роль у вирішенні екологічних проблем відіграє спортивна спільнота. Спорт тісно пов’язаний з природою.
Для людини вкрай важливим є здорове довкілля, крім того, цілий ряд прикладних видів спорту безпосередньо пов’язані з навколишнім середовищем, яке служить для них джерелом натхненням. Так цілком очевидно, що гармонійний розвиток людства передбачає збереження здоров’я та підтримку морально-психологічного клімату населення. Рішення цих завдань неможливе без дбайливого ставлення до довкілля, раціонального використання води й природних ресурсів.
Одним з найбільш важливих напрямків політики багатьох спортивних організацій та безпосередньо Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) є захист навколишнього середовища. Напрямок, яким опікується Комісія НОК України „Спорт та навколишнє середовище” під керівництвом голови комісії, ректора НУФВСУ, доктора економічних наук Євгенія Імаса, є дуже актуальним сьогодні, як в Україні, так і в цілому у світі.
За ініціативи Комісії обласного відділення НОК України «Спорт та навколишнє середовище» (голова комісії викладач кафедри ТМОПС Клапоущак І.Д.) студенти факультету фізичного виховання ТНПУ ім. В.Гнатюка долучились до всеукраїнської акції з очищення Дністровського каньйону від сміття та побутових відходів, просвітницької робота серед населення Тернопільської та Івано-франківської областей України.
Протягом семи днів учасниками сплаву прибрано на стоянках побутові відходи, розчищено джерело на туристичній стоянці біля села Шутроминці.