Учні з Вінницької школи за підтримки НОК України відвідали Олімпійський табір в Словаччині

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Наприкінці червня на запрошення Олімпійського комітету Словаччини НОК України делегував учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради для участі в Олімпійському таборі у Словаччині.
В рамках насиченої програми дітлахи з України, до речі, переможці Всеукраїнського спортивно-масового заходу НОК України «Олімпійське лелеченя», разом з однолітками зі Словаччини, Чехії, Угорщини та Польщі брали участь в освітніх олімпійських проектах, зустрічах з відомими олімпійцями, спортивних змаганнях тощо.
Юні українці отримали масу задоволення від перебування в таборі та знайшли собі нових друзів. Беручи активну участь у заходах програми вони з гідністю презентували нашу країну, українську культуру і традиції, зокрема, частували учасників канапками з українським салом, сиром, співали українські пісні.
Відзначимо, що попередні роки до Олімпійського табору в Словаччині НОК України відправляв дітлахів із Донеччини, Луганщини та Івано-Франківщини.
Національний олімпійський комітет висловлює вдячність колегам із Олімпійського комітету Словаччини за чудову нагоду, яку вони вже черговий рік поспіль дарують нашим дітям для ознайомлення з олімпійським рухом, традиціями і культурою інших країн.