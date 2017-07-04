Учні з Вінницької школи за підтримки НОК України відвідали Олімпійський табір в Словаччині

Наприкінці червня на запрошення Олімпійського комітету Словаччини НОК України делегував учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради для участі в Олімпійському таборі у Словаччині.

В рамках насиченої програми дітлахи з України, до речі, переможці Всеукраїнського спортивно-масового заходу НОК України «Олімпійське лелеченя», разом з однолітками зі Словаччини, Чехії, Угорщини та Польщі брали участь в освітніх олімпійських проектах, зустрічах з відомими олімпійцями, спортивних змаганнях тощо.

Юні українці отримали масу задоволення від перебування в таборі та знайшли собі нових друзів. Беручи активну участь у заходах програми вони з гідністю презентували нашу країну, українську культуру і традиції, зокрема, частували учасників канапками з українським салом, сиром, співали українські пісні.

Відзначимо, що попередні роки до Олімпійського табору в Словаччині НОК України відправляв дітлахів із Донеччини, Луганщини та Івано-Франківщини.

Національний олімпійський комітет висловлює вдячність колегам із Олімпійського комітету Словаччини за чудову нагоду, яку вони вже черговий рік поспіль дарують нашим дітям для ознайомлення з олімпійським рухом, традиціями і культурою інших країн.