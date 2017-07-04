Національну збірну команду України з волейболу урочисто зустріли у Львові після успіху в Євролізі-2017

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3 липня рейсом "Стамбул-Львів" до Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького прилетіли гравці, тренери та менеджери чоловічої національної волейбольної збірної команди України, які стали переможцями Євроліги-2017!
У фінальному матчі чоловіча збірна України здолала команду Македонії й здобула путівку у Світову волейбольну лігу!
Делегацію, яка складалась з президента федерації волейболу України Михайла Мельника, головного тренера збірної команди України Угіса Крастіньша, помічника головного тренера Лазарчука Владислава, тренера Козака Степана, лікаря Чужака Василя, гравців – Брову Гордена, Дрозда Максима, Киселюка Євгена, Клямара Олексія, Сименюка Юрія, Томіна Юрія з квітами та привітаннями зустріли начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, перший заступник голови обласного відділення НОК Юрій Майборода, президент Львівської обласної федерації волейболу Володимир Левків.
Від щирого серця вітаємо національну волейбольну збірну України з перемогою у Євролізі-2017!