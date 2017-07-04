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«Олімпійський день» святкували в оздоровчому таборі «Тимурівець» на Черкащині
04 Липня 2017 Поділитися
«Олімпійський день» святкували в оздоровчому таборі «Тимурівець» на Черкащині

В дитячому оздоровчому таборі «Тимурівець», що в місті Сміла Черкаської області, за підтримки відділення НОК України у Черкаській області відбувся насичений та спортивний «Олімпійський день».

Участь у святкуванні взяли  понад 70 дітей, які проходять зараз там оздоровлення.

Відкривав захід відповідальний секретар відділення НОК України в Черкаській області Іван Урста, який вручив табору подарунок – спортивний інвентар, зокрема комплект м’ячів. 

В рамках заходу для діток організували та провели командні змагання «Веселі старти». Активно та позитивно команди змагалися за чемпіонське звання.

Всі учасники «Олімпійського дня» отримали дипломи, значки, календарі та щоденники від відділення НОК.

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