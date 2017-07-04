Слов’янськ отримав 12 тренажерних майданчиків до 85-річчя Донецької області

3 липня в Слов’янську відбулося урочисте відкриття спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням, які були облаштовані з нагоди святкування 85-ї річниці Донецької області відповідно до програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2017 рік.

Першим відкрили майданчик у військовій частині 3035 Національної гвардії України.

Під час урочистого заходу військових привітали заступник голови Донецької облдержадміністрації Віктор Ремський, Слов’янський міський голова Вадим Лях, військовий комісар, полковник Олександр Сергєєв, начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимир Мицик.

Віктор Ремський нагадав, що голова обласної державної адміністрації Павло Жебрівський виступив ініціатором облаштування в містах, районах та об’єднаних територіальних громадах до 85-річчя Донецької області 200 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням (з яких 15 – при військових частинах) та 85 спортмайданчиків зі штучним покриттям.

«Дані ініціативи вже втілюються на території області, і сьогодні спортивне свято в Слов’янську. Тепер у військових Національної гвардії України з’явився новий сучасний майданчик з тренажерним обладнанням, де наші захисники можуть з користю проводити вільний час, займатися спортом на відкритому повітрі», - сказав Віктор Ремський.

Заступник голови Донецької облдержадміністрації зазначив, що на цьому підтримка військової частини не закінчиться, і в майбутньому будуть можливості привести в порядок територію всього стадіону і забезпечити його новим спортивним обладнанням.

Після цього почесні гості відвідали міський сквер «Мрія», де цього дня також відкрили новий спортивний майданчик з антивандальним тренажерним обладнанням. Усього ж при загальноосвітніх школах та за місцем проживання в Слов’янську до 85-річчя Донецької області облаштовано 11 таких майданчиків. Подарунковий сертифікат на спортивні майданчики з тренажерним обладнанням для міста заступник голови облдержадміністрації Віктор Ремський вручив Слов’янському міському голові Вадиму Ляху.

Начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимир Мицик наголосив, що відкриття нових майданчиків по всій області повинно стимулювати дітей та молодь до занять фізичною культурою та спортом.

«Донеччина завжди була сильним спортивним регіоном. Ми маємо велику плеяду видатних спортсменів і славетну історію, вписану золотими літерами у світову історію спорту. Але шлях чемпіона розпочинається із першого спортивного майданчика у дворі. Впевнений, що майданчики, які ми сьогодні відкрили в Слов’янську, стануть улюбленим місцем проведення дозвілля для багатьох дітей та дорослих», - сказав Володимир Мицик.

Після привітальних слів почесні гості перерізали традиційну стрічку відкриття і разом з вихованцями спортивних клубів, міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та молоддю Слов’янська випробували тренажери.