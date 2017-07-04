Відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня на Луганщині

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
З метою популяризації здорового способу життя, відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня та поширення олімпійського руху по вулиці Українській смт. Новопсков відбувся другий легкоатлетичний забіг за трьома віковими категоріями.
В змаганнях взяли участь вихованці Новопсковської ДЮСШ, учні Новопсковської загальноосвітньої школи, Новопсковського професійного аграрного ліцею, працівники Новопсковської райдержадміністрації та її структурних підрозділів на чолі з головою РДА Бєліком С.П., працівники районної ради на чолі з головою районної ради Лебедєвим Б.В., спеціалісти Районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Новопсковської селищної ради, районного центру зайнятості, спеціалісти сфери освіти, культури та медицини району.
Загалом в змаганнях взяло участь більше 400 учасників з 15 організацій і установ району.
Під час урочистого відкриття заходу всіх учасників змагань привітало керівництво району, а також голова Національного олімпійського комітету України в Луганській області Кравченко Н.М., який нагородив грамотами Національного олімпійського комітету України за активне поширення Олімпійських цінностей в районі вчителів фізичного виховання Знов’яка Д.С. та Пронька А.В..
Після урочистої церемонії підняття державного прапору України всі учасники заходу під запальний музичний супровід виконали спортивну розминку, яку для них провели кандидат в майстри спорту України Шепітько С.А. та учасники зразкової хореографічної студії «Рандеву». В доброму гуморі із справжнім олімпійським запалом всі учасники підійшли до старту і всі успішно здолали свої дистанції, отримавши позитивний заряд енергії.
У наймолодшій віковій категорії переможцями з бігу на дистанцію
Всі призери були нагороджені медалями, грамотами райдержадміністрації та Луганського обласного відділення Національного Олімпійського комітету України, а чемпіони отримали і кубки переможців. Легкоатлетичний пробіг для всіх учасників став невеличким олімпійським святом і подарував багато позитивних емоцій.