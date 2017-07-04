Відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня на Луганщині

З метою популяризації здорового способу життя, відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня та поширення олімпійського руху по вулиці Українській смт. Новопсков відбувся другий легкоатлетичний забіг за трьома віковими категоріями.

В змаганнях взяли участь вихованці Новопсковської ДЮСШ, учні Новопсковської загальноосвітньої школи, Новопсковського професійного аграрного ліцею, працівники Новопсковської райдержадміністрації та її структурних підрозділів на чолі з головою РДА Бєліком С.П., працівники районної ради на чолі з головою районної ради Лебедєвим Б.В., спеціалісти Районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Новопсковської селищної ради, районного центру зайнятості, спеціалісти сфери освіти, культури та медицини району.

Загалом в змаганнях взяло участь більше 400 учасників з 15 організацій і установ району.

Під час урочистого відкриття заходу всіх учасників змагань привітало керівництво району, а також голова Національного олімпійського комітету України в Луганській області Кравченко Н.М., який нагородив грамотами Національного олімпійського комітету України за активне поширення Олімпійських цінностей в районі вчителів фізичного виховання Знов’яка Д.С. та Пронька А.В..

Після урочистої церемонії підняття державного прапору України всі учасники заходу під запальний музичний супровід виконали спортивну розминку, яку для них провели кандидат в майстри спорту України Шепітько С.А. та учасники зразкової хореографічної студії «Рандеву». В доброму гуморі із справжнім олімпійським запалом всі учасники підійшли до старту і всі успішно здолали свої дистанції, отримавши позитивний заряд енергії.

У наймолодшій віковій категорії переможцями з бігу на дистанцію 200 метрів стали Брюховецький Артур та Соловйова Марина, у середній віковій категорії з бігу на дистанцію 400 метрів перші міста вибороли Альмяшев Михайло та Міщенко Марія і у старшій віковій категорії з бігу на дистанцію 1500 метрів перемогу здобули Холоденко Владислав та Єршова Вікторія. Легкоатлетичний пробіг об’єднав різні покоління любителів спорту нашого району. Так, найстаршим серед учасників була Літвінова Олена Перівна (1960 р.н.), а наймолодшою – Знов’як Серафима (2011 р.н.). Брали участь у змаганнях і родини: Чадович, Федорови та Вагіни.

Всі призери були нагороджені медалями, грамотами райдержадміністрації та Луганського обласного відділення Національного Олімпійського комітету України, а чемпіони отримали і кубки переможців. Легкоатлетичний пробіг для всіх учасників став невеличким олімпійським святом і подарував багато позитивних емоцій.