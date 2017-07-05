Павло Коростильов – найкращий спортсмен Львівщини за підсумками червня

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22-29 червня у м. Зуль (Німеччина) відбувся чемпіонат світу зі стрільби кульової серед юніорів, на якому цьогоріч географія команд учасниць склала 65 країн, а загальна чисельність учасників змагань досягла 976 спортсменів.
Мультимедалістом та дворазовим рекордсменом чемпіонату світу в складі збірної команди України став Заслужений майстер спорту України з кульової стрільби, студент Львівського училища фізичної культури, представник спортивного клубу Збройних Сил України, львів’янин Павло Коростильов. В його активі 5 нагород, з яких 3 - найвищого ґатунку.
Завдяки успіхам Павла Коростильова в загальнокомандному заліку збірна команда Україна посіла 3 місце.
Відтак традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації і членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращим атлетом Львівщини за підсумками спортивного червня 2017 року, одного з кращих сучасних молодих майстрів кульової стрільби Павла Коростильова.
Незабаром відбудеться урочисте вшанування спортсмена місяця та його тренерів.