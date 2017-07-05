«Олімпійське літо» знову об’єднує дітей на Рівненщині

Під час літнього відпочинку в оздоровчих закладах Рівненщини діти завжди дуже активно проводять своє дозвілля. Вони щодня перебувають на свіжому повітрі, грають в спортивні ігри та відпочивають від насиченого шкільного життя. А допомагають їм у цьому не лише вихователі, а й працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за підтримки Відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області. Протягом всіх літніх канікул вони відвідують кожну зміну дитячих оздоровчих закладів, де знайомлять відпочиваючих зі світом олімпійського спорту, та завжди дають нагоду позмагатися в спортивних естафетах і конкурсах.

Одним з найактивніших закладів, який завжди особливо уважно підходить до фізичного здоров`я своїх дітей, завжди був санаторно-оздоровчий комплекс «Сигнал», що розташований в селі Олександрія Рівненського району. Візити сюди вже стали хорошою традицією, адже з року в рік місцева малеча демонструє непереборне бажання змагатися та перемагати.

В програмі заходу на учасників очікували як індивідуальні, так і командні завдання. Для участі в останніх були попередньо сформовані приблизно рівні за силою команди. Але не перемога, а заряд бадьорості і хороший настрій для дітей є основною метою таких товариських змагань. А таке завдання вони завжди виконують на всі сто відсотків.

По завершенню заходу організатори відзначили призами і сувенірами всіх учасників заходу «Олімпійського літа».