Олімпійська родина вітає з Днем народження Юрія Чебана!

Сьогодні свій День народження святкує дворазовий Олімпійський чемпіон Ігор в Лондоні-2012 та Ріо-2016, бронзовий призер Ігор в Пекіні-2008 з веслування на каное, член Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України, головний тренер збірної України з веслування на байдарках і каное Юрій Чебан.

Олімпійська родина щиро вітає іменинника зі святом!

Присвятивши життя служінню спорту Ви дісталися найвищих олімпійських вершин. Приємно, що, підкоривши їх, Ви не стали спочивати на лаврах, а продовжуєте самовіддано працювати задля розквіту улюбленого виду спорту, примножуючи здобутки наших представників веслування на байдарках і каное.

Щиро віримо, що завдяки Вашому професіоналізму, майстерності та безцінному досвіду українська школа веслування на байдарках і каное й надалі процвітатиме, даруючи світу нових Олімпійських медалістів.

Зичимо міцного здоров'я, сімейного благополуччя, успіхів та реалізації всіх задумів і планів!