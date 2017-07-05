До уваги журналістів!

Національний олімпійський комітет України запрошує Вас на прес-конференцію, присвячену нагородженню найкращого спортсмена червня в Україні: призера Олімпійських ігор, чемпіона та дворазового призера чемпіонату Європи зі стрибків у воду ІЛЛІ КВАШІ, а також його наставниці Тетяни МАР’ЯНКО, визнаної найкращим тренером місяця.

У заході візьмуть участь президент НОК України Сергій БУБКА, керівники Федерації стрибків у воду України та Збройних Сил України.

Прес-конференція відбудеться 7 липня о 12:00 в Олімпійському домі (вул. Хорива, 39-41).

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Прес-служба НОК України