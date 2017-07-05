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Олімпійський день у Ніжинському районі
05 Липня 2017 Поділитися
Олімпійський день у Ніжинському районі

Вже стало доброю традицією у всьому світі до дня заснування Міжнародного Олімпійського Комітету відзначати Олімпійський день.

Тому 4 липня на ніжинському стадіоні «Спартак» зібралися керівництво району представники спортивних товариств, легкоатлети Ніжинщини, що на Чернігівщині, щоб долучитися до свята, де кожний може відчути себе справжнім олімпійцем.

З нагоди Олімпійського дня прийнято влаштовувати різні спортивні заходи. Головним з яких можна назвати масовий легкоатлетичний пробіг. Не виключенням став і Ніжинський район. 

Щоб допомогти учасникам пробігу налаштуватися на справжній спортивний лад попередньо було проведено олімпійську розминку.

Всього в пробігу взяло участь близько 60 учасників. За результатами були визначені кращі легкоатлети. 

Переможцями турніру стали:

 - серед жінок на дистанції 500 м:

І місце – Андрущенко Олена

ІІ місце – Поляк Лідія

ІІІ місце – Скорбач Олена

 

- серед чоловіків на дистанції 1000 м:

І місце – Романенко Олександр

ІІ місце – Липейко Андрій

ІІІ місце – Сахно Володимир

 

Всі вони були нагороджені грамотами та медалями Відділення НОК України в Чернігівській області.

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