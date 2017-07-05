Олімпійський день у Ніжинському районі

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Вже стало доброю традицією у всьому світі до дня заснування Міжнародного Олімпійського Комітету відзначати Олімпійський день.
Тому 4 липня на ніжинському стадіоні «Спартак» зібралися керівництво району представники спортивних товариств, легкоатлети Ніжинщини, що на Чернігівщині, щоб долучитися до свята, де кожний може відчути себе справжнім олімпійцем.
З нагоди Олімпійського дня прийнято влаштовувати різні спортивні заходи. Головним з яких можна назвати масовий легкоатлетичний пробіг. Не виключенням став і Ніжинський район.
Щоб допомогти учасникам пробігу налаштуватися на справжній спортивний лад попередньо було проведено олімпійську розминку.
Всього в пробігу взяло участь близько 60 учасників. За результатами були визначені кращі легкоатлети.
Переможцями турніру стали:
- серед жінок на дистанції 500 м:
І місце – Андрущенко Олена
ІІ місце – Поляк Лідія
ІІІ місце – Скорбач Олена
- серед чоловіків на дистанції 1000 м:
І місце – Романенко Олександр
ІІ місце – Липейко Андрій
ІІІ місце – Сахно Володимир
Всі вони були нагороджені грамотами та медалями Відділення НОК України в Чернігівській області.