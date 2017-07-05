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Олімпійський день на Сумщині відзначили в Охтирці
05 Липня 2017 Поділитися
Олімпійський день на Сумщині відзначили в Охтирці

В рамках святкування Всеукраїнського Олімпійського дня в урочищі «Ківшар» міста Охтирки був проведений легкоатлетичний крос.

Головною метою заходу був розвиток олімпійського руху в Україні та популяризація здорового способу життя.

 Програма змагань включала в себе дистанції. В легкоатлетичному кросі взяло участь 180 дітей, які позмагалися на дистанціях  500 метрів і 1000 метрів. Наймолодшому учаснику виповнилося 6 років.

Переможці та призери змагань були нагороджені цінними подарунками від Національного Олімпійського комітету України.

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