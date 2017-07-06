В дитячих оздоровчих таборах Львівщини триває «Олімпійське літо»

Впродовж липня-серпня Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з відділенням НОК України у Львівській області та спортивною громадськістю традиційно проводять фізкультурно-оздоровчі заходи для дітей в літній канікулярний період в дитячих оздоровчих таборах в рамках Всеукраїнської акції «Олімпійське літо».

Такі заходи, зокрема, вже проведено на високому організаційному рівні у дитячому центрі оздоровлення, відпочинку та туризму «Росинка» в с.Зіболки Жовківського району та в оздоровчо-лікувальному комплексі «Ровесник» поблизу м.Червонограда, у яких взяли участь 450 дітей.

В програмі заходів відбулися: різноманітні змагання, естафети, турніри з баскетболу, волейболу, міні-футболу, стрітболу, змагання з настільного тенісу, шахів, шашок, легкої атлетики тощо, конкурси та вікторини олімпійської та спортивної тематики, рухливі ігри.

Переможці і призери змагань були нагороджені медалями та грамотами, а всі учасники заходів отримали пам’ятні подарунки від обласного центру «Спорт для всіх».