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Сергій Бубка інспектуватиме олімпійський Мінськ
06 Липня 2017 Поділитися
Сергій Бубка інспектуватиме олімпійський Мінськ

Президент Національного олімпійського комітету України, член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка включений до складу Координаційної комісії Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) з підготовки та проведення ІІ Європейських ігор 2019 року в Мінську.

Про відповідне призначення офіційним листом повідомив виконуючий обов’язки президента ЄОК Янез Косьянчич.

Нагадаємо, що раніше Сергій Бубка працював членом Координаційної комісії Міжнародного Олімпійського комітету (МОК) з підготовки до Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні та Ігор ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро, очолював відповідну Комісію з підготовки до перших в історії Юнацьких Олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі.

 Наразі Сергій Бубка очолює Антуражну комісію Міжнародного Олімпійського комітету, входить до складу Координаційної комісії МОК з підготовки до ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Лозанні та є почесним членом Комісії атлетів МОК, якою керував тривалий час.

Нагадаємо, що І Європейські ігри відбулись в 2015 році в Баку (Азербайджан). На престижному спортивному форумі континенту наша команда виборола 46 медалей (8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових), посівши за кількістю здобутих нагород 6 місце, а за золотими нагородами – 8 місце серед 50 країн-учасниць.

 

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