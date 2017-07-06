Сергій Бубка інспектуватиме олімпійський Мінськ

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Президент Національного олімпійського комітету України, член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка включений до складу Координаційної комісії Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) з підготовки та проведення ІІ Європейських ігор 2019 року в Мінську.
Про відповідне призначення офіційним листом повідомив виконуючий обов’язки президента ЄОК Янез Косьянчич.
Нагадаємо, що раніше Сергій Бубка працював членом Координаційної комісії Міжнародного Олімпійського комітету (МОК) з підготовки до Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні та Ігор ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро, очолював відповідну Комісію з підготовки до перших в історії Юнацьких Олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі.
Наразі Сергій Бубка очолює Антуражну комісію Міжнародного Олімпійського комітету, входить до складу Координаційної комісії МОК з підготовки до ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Лозанні та є почесним членом Комісії атлетів МОК, якою керував тривалий час.
Нагадаємо, що І Європейські ігри відбулись в 2015 році в Баку (Азербайджан). На престижному спортивному форумі континенту наша команда виборола 46 медалей (8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових), посівши за кількістю здобутих нагород 6 місце, а за золотими нагородами – 8 місце серед 50 країн-учасниць.