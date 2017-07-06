День здоров’я у Хмельницькому – активне та веселе дійство

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У рамках свята, організованого управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради за участю Відділення НОК України в Хмельницькій області, на майдані перед кінотеатром ім. Т.Шевченка відбулися показові виступи вихованців дитячо-юнацьких шкіл та спортклубів міста.
Футбол, регбі, художня та спортивна гімнастики, тхеквондо, джио-джитсу, козацький двобій, кросфіт, фітнес, фехтування, гирьовий спорт і навіть український народний танок, який при всій удаваній легкості рухів вимагає від виконавців значної витривалості, гнучкості, грації, що потребує регулярної загально фізичної підготовки.
Понад 400 мешканців міста – діти, молодь та дорослі, які завітали на свято, мали можливість взяти участь у майстер-класах, спробувати себе у будь-якому з представлених видів спорту. Найбільш активні отримали запрошення на відвідування спортзакладів, сувенірну олімпійську продукцію, призи від організаторів заходу.
Почесною гостею спортивно-видовищного дійства була дворазова учасниця зимових Олімпійських ігор, член національної збірної України з фрістайлу (лижна акробатика) Ольга Полюк.
Свою майстерність продемонстрували також юні гімнастки з Гданська (Республіка Польща), які перебували на навчально-тренувальному зборі в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді.
Десять найкращих спортивних колективів , яких визначили за допомогою схвальних вигуків і оплесків глядачів, відзначили кубками та солодощами.