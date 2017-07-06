Спортивне свято в «Країні мрій»

На Рівненщині, в селі Межиріч, яке розташоване в Дермансько-Острозькому національному природному парку знаходиться справжня «Країна мрій». Саме таку назву має дитячий санаторно-оздоровчий комплекс, де зараз відпочивають та оздоровлюються школярі зі всієї України.

Але який же відпочинок в такому юному віці без спортивно-масових заходів?! Тому працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за підтримки Відділення Національного олімпійського комітету в Рівненській області підготували для тутешніх дітей дуже об’ємну і насичену програму спортивних конкурсів. Напередодні, кожен з 11 загонів сформував свою команду, яка боролася за призи. І «Фенікси», і «Морські котики», і навіть «Маленькі патріоти» не шкодуючи сил боролися за кожен заліковий бал, але всіх їх випередила команда «Молодь України». В кожній з п’яти командних естафет вони жодного разу не посідали місце нижче другого, що дозволило всім колективом з легкістю зійти на найвищу сходинку п’єдесталу перемоги.

Також відбулися й індивідуальні змагання між молодими спортсменами. Тут всі демонстрували дуже хороші результати, а особливо відзначився Артем Бізюк, котрий зумів жонглювати футбольним м’ячем понад хвилину. За свої досягнення, він та інші переможці і призери змагань отримали дипломи та сувеніри від організаторів.