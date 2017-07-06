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На білбордах міста “Найкращий спортсмен Львівщини” за підсумками травня 2017 року Катерина Крива
06 Липня 2017 Поділитися
На білбордах міста “Найкращий спортсмен Львівщини” за підсумками травня 2017 року Катерина Крива

Цього місяця львів’яни і гості міста можуть побачити білборди із зображенням найкращого спортсмена Львівщини за підсумками травня 2017 року, майстра спорту України міжнародного класу з карате Катерини Кривої.

Звання “Найкращий спортсмен Львівщини” вихованка тренера Ігоря Богдана отримала завдяки блискучому виступу на травневому чемпіонаті Європи в турецькому місті Ізміт, що став першою першістю континенту, яка проводилася у статусі олімпійського.

Білборди, які встановлюються з ініціативи відділення НОК України у Львівській області, партнерів відділення та усієї спортивної громадськості, з’являються завдяки співпраці відділення НОК України у Львівській області з інформаційними партнерами: компаніями–операторами зовнішньої реклами «Комтех-плюс»та «Комтех-аутдор».

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