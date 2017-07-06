На білбордах міста “Найкращий спортсмен Львівщини” за підсумками травня 2017 року Катерина Крива

Цього місяця львів’яни і гості міста можуть побачити білборди із зображенням найкращого спортсмена Львівщини за підсумками травня 2017 року, майстра спорту України міжнародного класу з карате Катерини Кривої.

Звання “Найкращий спортсмен Львівщини” вихованка тренера Ігоря Богдана отримала завдяки блискучому виступу на травневому чемпіонаті Європи в турецькому місті Ізміт, що став першою першістю континенту, яка проводилася у статусі олімпійського.

Білборди, які встановлюються з ініціативи відділення НОК України у Львівській області, партнерів відділення та усієї спортивної громадськості, з’являються завдяки співпраці відділення НОК України у Львівській області з інформаційними партнерами: компаніями–операторами зовнішньої реклами «Комтех-плюс»та «Комтех-аутдор».