Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує член Виконкому Національного олімпійського комітету України, директор Національного антидопінгового центру Іван Курліщук.

Олімпійська родина щиро вітає іменинника зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!