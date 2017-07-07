Черкаським спортсменам відділення академічного веслування придбали новий двигун

Під час відкритого тренування відділення академічного веслування Школи вищої спортивної майстерності Черкаської обласної ради заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Костянтин Омаргалієв спільно з начальником управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максимом Зеленським вручили мотор для човна, який було придбано за кошти обласного бюджету.

«Мотор «Mercury», 4-тактиний, потужністю 9,9 сил – це саме ті показники, які необхідні для належного супроводу спортсменів на воді, що, у свою чергу, не тільки покращить навчально-тренувальний процес, але й забезпечить належний рівень безпеки», - говорить заслужений тренер України

з академічного веслування Михайло Гуленко.