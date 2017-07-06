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Юні триатлоністи, плавці та морські багатоборці відзначили «Олімпійське літо»
06 Липня 2017 Поділитися
Юні триатлоністи, плавці та морські багатоборці відзначили «Олімпійське літо»

Днями в спортивно-оздоровчому таборі, де відпочивають юні триатлоністи, плавці та багатоборці, відбувся фізкультурно-оздоровчий захід «Олімпійське літо».

Зокрема, провели серед спортсменів змагання із загальної фізичної підготовки. Активно та зі спортивною наполегливістю  учасники змагалися у чотирьох вікових групах: 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років, 12-13 років. Спортсмени підтягувалися на перекладині, віджималися, піднімали тулуб на час (прес), стрибали з місця у довжину та плавали.

Відбувся олімпійський захід за підтримки відділення НОК України в Черкаській області, Черкаського обласного закладу «Спорт для всіх» та спортивних федерацій.

Переможців відзначили  подарунками від відділення НОК України в Черкаській області.

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