Юні триатлоністи, плавці та морські багатоборці відзначили «Олімпійське літо»

Днями в спортивно-оздоровчому таборі, де відпочивають юні триатлоністи, плавці та багатоборці, відбувся фізкультурно-оздоровчий захід «Олімпійське літо».

Зокрема, провели серед спортсменів змагання із загальної фізичної підготовки. Активно та зі спортивною наполегливістю учасники змагалися у чотирьох вікових групах: 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років, 12-13 років. Спортсмени підтягувалися на перекладині, віджималися, піднімали тулуб на час (прес), стрибали з місця у довжину та плавали.

Відбувся олімпійський захід за підтримки відділення НОК України в Черкаській області, Черкаського обласного закладу «Спорт для всіх» та спортивних федерацій.

Переможців відзначили подарунками від відділення НОК України в Черкаській області.