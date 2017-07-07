Міжнародний турнір з шахів у Чернігові

За підтримки Відділення НОК України в Чернігівській області вже дев’ятий рік поспіль у Чернігові проходить міжнародний турнір з шахів «Зачарована Десна – 2017».

На відкритті були присутні начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради, заступник голови Відділення НОК України в Чернігівській області Андрій Дериземля, депутат Чернігівської міської ради Регіна Гусак, директор КДЮСШ №1 Сергій Романчук.

На змагання приїхало близько 160 учасників, серед яких 13 областей України та п’ять міст з Білорусі.

Найкращі гравці Ураїни та Білорусії будуть невпинно боротися до 8 липня 2017 року.

Бажаємо всім учасникам гарного настрою та перемоги!