Олімпійський день на Харківщині завітав до оздоровчого табору «Чайка»

В оздоровчому таборі «Чайка» ХОВУФКС в смт. Лиман Зміївського району Харківської області проведено традиційний Олімпійський день.

Територія оздоровчого табору «Чайка» була прикрашена прапорами Національного олімпійського комітету України, Харківського обласного відділення НОК України, олімпійською символікою.

В програмі Олімпійського дня було проведено урочисту лінійку, легкоатлетичні забіги серед чотирьох вікових груп спортсменів, змагання з настільного тенісу, пляжного волейболу, шахів.

На урочистій лінійці олімпійський прапор підняли капітани спортивних відділень училища: волейболу (юнаки), лижних гонок, настільного тенісу, шахів, відділення художньої гімнасти КЗ КДЮСШ № 11 Харківської міської ради.

З привітанням до учасників Олімпійського дня звернувся директор ХОВУФКС, заслужений працівник фізичної культури України Попов А.М. Він підкреслив, що цьогорічний захід проходить під гаслом «Олімпійський день на шляху до HYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/"ПхьончхануHYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/"»HYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/" і присвячений найголовнішій спортивній події HYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/HYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/"2018 рокуHYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/" HYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/"-HYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/" ХХІІІ зимовим ОHYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/"лімпіHYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/"йським іграм, які відбудуться у пHYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/"івденнокорейському місці HYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/"ПхьончханHYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/"іHYPERLINK "http://hovufks.org.ua/2017/06/22-chervnya-2017-roku-v-ozdorovchomu-tabori-chajka-xarkivskogo-oblasnogo-vishhogo-uchilishha-fizichno%d1%97-kulturi-i-sportu-projshov-olimpijskij-den-na-shlyaxu-do-pxonchxanu/".

До складу кандидатів в Олімпійську збірну команду України включено двох вихованок училища: майстра спорту України міжнародного класу з лижних гонок Катерину Сердюк, майстра спорту України з біатлону, студентку І курсу ХОВУФКС Любов Кип’яченкову.

Вихователь ХОВУФКС Бондак Г.В. та помічниці вихователів Кітіцина Н.О. та Колтунова М.А. провели серед учнів олімпійську вікторину. Переможці вікторини були нагороджені пам’ятними призами НОК України.

З показовими виступами перед глядачами виступили наймолодші учасниці Олімпійського дня - вихованки відділення художньої гімнасти КЗ КДЮСШ № 11 Харківської міської ради (тренер Дзюба Н.Б.)

Змагання Олімпійського дня у оздоровчому таборі «Чайка» розпочалися забігами дітей наймолодшої вікової групи 8-11 років. Легкоатлетичний крос серед учнів спортивних відділень училища проводився на дистанції 1000 метрів по чотирьом віковим групам в якому взяли участь 107 учасників.

Призери змагань в кожній віковій групі були нагородженні Грамотами ХОВУФКС, пам’ятними сувенірами з олімпійською символікою.

Змагання з настільного тенісу в оздоровчому таборі «Чайка» серед переможців кваліфікаційних змагань проводила Заслужений тренер України Гапонова Л.В. У змаганнях взяли участь 40 юнаків та дівчат різних вікових груп.

Дванадцять юнацьких команд виборювали першість у змаганнях з пляжного волейболу, які проводив вчитель відділення волейболу, тренер юнацької збірної команди України Дмитрієв Ю.П.

Велике зацікавлення викликали у учнів змагання бліц-турніру з шахів. Вчитель відділення училища Літвінов М.В. провів дитячий турнір та сеанс одночасної гри.

По закінченню спортивного заходу всім учасникам були вручені сертифікати та значки учасника Олімпійського дня, а також солодощі від ПАО «Харківська бісквітна фабрика».

ХОВ НОК України прийняв активну участь у підготовці та проведені «Олімпійського дня на шляху до Пхьончхану».

Адміністрація Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту висловлює щиру вдячність генеральному директору ПАО «Харківська бісквітна фабрика» Коваленко Аллі Орестівні за сприяння в проведенні Олімпійського дня.