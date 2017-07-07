НОК спільно з «Перець-ФМ» за допомогою уславлених спортсменів та зірок шоу-бізнесу здійснюватимуть олімпійські мрії

В рамках презентації було оголошено про старт проекту «Моя Олімпійська мрія», ініціаторами якого виступили Національний олімпійський комітет і радіо «Перець-ФМ».

Проект стартує 10 липня і триватиме протягом 30 тижнів, його завершення заплановане в січні наступного року, напередодні ХХІІІ зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані.

Партнери, які саме під час презентації підписали меморандум про співпрацю, з залученням зірок спорту і шоу-бізнесу, збиратимуть в соціальних мережах та радіоефірі олімпійські мрії усіх бажаючих, відзначаючи кращі, на думку експертів, цінними олімпійськими подарунками. Найкращі «мрійники» отримають шанс наблизити свою спортивну мрію, отримати комплект олімпійської форми, а також побувати на проводах Олімпійської збірної України на Ігри-2018.

«Олімпійський рух завжди сприяє об'єднанню людей, несе ідеали дружби, взаєморозуміння й добра, здійснюючи мрії багатьох людей в різних куточках Планети. Сьогодні ми раді офіційно оформити нашу співпрацю з друзями з «Перець-ФМ» і разом з уславленими олімпійцями і зірками шоу-бізнесу здійснити олімпійські мрії українців», - зазначив під час події президент НОК, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка.

В рамках презентації проекту за участю керманича НОК, а також віце-президента НОК України Равіля Сафіулліна, директора радіостанції «Перець-ФМ» Ірини Тростянської олімпійці – Олімпійська чемпіонка Ігор в Пекіні-2008 з легкоатлетичного багатоборства Наталія Добринська, Олімпійський чемпіон та срібний призер Ігор 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, голова Комісії атлетів НОК, бронзова призерка Ігор-2000 у потрійному стрибку Олена Говорова, срібний призер Ігор-2012 в Лондоні з вільної боротьби Валерій Андрійцев, срібний призер Ігор-2012 з боксу Денис Берінчик змогли спробувати себе в якості діджеїв, радіоведучих та журналістів, разом з відомими представниками шоу-бізнесу - гурти «Пара Нормальних» та MMDance, Василь Бондарчук, Мирослава Карташова, ZveroBoy, беручи участь у різноманітних дотепних конкурсах і вікторинах.

«Ми переповнені гордістю за те, що в обличчі Олімпійського комітету України ми маємо добрих друзів та партнерів. Приємно бути частиною олімпійського руху України. Наша команда робитиме все, щоб українці якомога більше дізнавались про успіхи українських атлетів та знали героїв українського спорту», - сказала під час заходу Ірина Тростянська.

Довідко про проект «Моя олімпійська мрія»:

Проект стартує з 10 липня.

Щоденно (з понеділка по п'ятницю) в ефірі радіостанції «Перець-ФМ» у рамках «Спортивної години» (з 10:00 до 11:00) слухачі мають можливість отримати цінні подарунки від НОК та «Перець-ФМ».

Для участі необхідно за відповідним сигналом ді-джея надіслати текст повідомлення в соцмережі радіостанції – оформити власну спортивну мрію в п'яти словах, згідно умов, що надає ді-джей о 10:05. Найкращі та найдотепніші «мрійники» мають нагоду взяти участь у спортивній вікторині, що відбувається о 10:40. Відповівши правильно на питання, пов'язані зі спортом, Олімпійськими іграми та видатними спортсменами, призер дня стає претендентом на приз тижня.

Кожної п'ятниці спеціальний гість у студії – уславлений спортсмен - радіостанції дістає зі спортивного кубка купон з прізвищем переможця тижня (обирається з 5-ти переможців дня). Переможець тижня отримує спеціальні сувеніри та подарунки від НОК.

Кожної четвертої п'ятниці проводиться додатковий розіграш – спеціальний гість обирає переможця місяця (обирається з 20-ти учасників розіграшу, які брали участь протягом місяця), який додатково отримує іграшку-символ «Спортивний Перець» та можливість здійснити власну олімпійську мрію – тренування/майстер-клас від видатного спортсмена-олімпійця. Крім того, переможці місяця стають претендентами на розіграш головного призу.

19 січня 2018 року відбуватиметься розіграш головного призу – спеціальний гість від НОК разом з ді-джеями «Перець-ФМ» дістануть зі спортивного кубка купон з прізвищем головного призера (що обиратимуться з 7-ми переможців місяця). Переможець акції матиме можливість бути присутнім на урочистому святкуванні проводів Олімпійської збірної до Пхьончхану, отримає комплект олімпійської форми від НОК та «Спортивного Перця» від «Перець-ФМ».