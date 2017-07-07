Віце-президент НОК Ігор Гоцул відвідав Кіровоградську область

5-6 липня з робочим візитом в Кіровоградській області перебував віце-президент Національного олімпійського комітету України, перший заступник Міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул.

У рамках візиту відбулася його зустріч з керівним активом і членами Виконавчого комітету відділення НОК України в Кіровоградській області.

Під час зустрічі було обговорено нагальні питання роботи відділення. Ігор Гоцул відзначив, що за останні два роки відбулися значні позитивні зміни в організації роботи обласного осередку НОК: зросла не лише кількість, але й якість проведених заходів, у відділення з’явилися власні цікаві ініціативи та проекти, які якісно вирізняють представників Кіровоградщини, створено власний сайт і забезпечується його якісне наповнення, ведеться активна робота в соціальних мережах. Зазначені чинники дозволили Кіровоградському відділенню суттєво покращити свої позиції у всеукраїнському рейтингу Національного олімпійського комітету України. В той же час, існують проблемні питання, які потребують підвищеної уваги керівництва для їх вирішення. Це активізація роботи відділення щодо збільшення спонсорських надходжень та бюджетних коштів, вирішення регламентних питань.

Ігор Гоцул розповів про плани і проекти Міністерства молоді та спорту України і Національного олімпійського комітету України щодо реформування та розвитку спортивної галузі нашої держави, заслухав побажання та пропозиції представників спортивної громадськості Кіровоградщини, відповів на їх запитання.

По завершенні зустрічі Ігор Гоцул відвідав факультет фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка де ознайомився зі спортивною інфраструктурою закладу та побував у нещодавно відкритому першому в Кіровоградській області кабінеті олімпійського та професійного спорту. Ігор Євгенійович наголосив на значній роботі, проведеній обласним відділенням Олімпійської академії України, обласним відділенням Національного олімпійського комітету України та педагогічним університетом, задля реалізації даного проекту.

Під час перебування в м. Кропивницькому Ігор Гоцул, який є також президентом Федерації легкої атлетики, взяв участь в урочистому відкритті командного чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих спортсменів та командного чемпіонату України з легкої атлетики в багатоборстві, які проходять з 5 по 8 липня на міському стадіоні «Зірка», який є однією з найкращих легкоатлетичних арен України. Взяти участь у престижних змаганнях виявили бажання біля 600 найсильніших легкоатлетів із усіх областей України, у тому числі призери Олімпійських ігор та чемпіонатів світу, переможці європейських чемпіонатів та Юнацьких Олімпійських ігор. За підсумками змагань будуть відібрані спортсмени, які в складі збірної команди України представлятимуть нашу державу на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що відбудеться 4-13 серпня 2017 року в Лондоні.

Також під час візиту до регіону Ігор Гоцул зустрівся з тренерами та представниками збірних команд із легкої атлетики, провів робочу зустріч із головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергієм Кузьменком і міським головою м. Кропивницького Андрієм Райковичем, поспілкувався зі спортивними журналістами та громадськістю.