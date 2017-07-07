УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Анастасія Сапсай – краща спортсменка червня 2017 року на Черкащині
07 Липня 2017 Поділитися
Звання кращого спортсмена червня 2017 року на Черкащині здобула майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо Анастасія Сапсай.
На відкритому Континентальному Кубку з дзюдо, що відбувся в червні у місті Бухарест (Румунія), Анастасія посіла ІІІ місце у ваговій категорій + 70.
Спортсменка та її тренер Володимир Римар отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.