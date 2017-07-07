Анастасія Сапсай – краща спортсменка червня 2017 року на Черкащині

Звання кращого спортсмена червня 2017 року на Черкащині здобула майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо Анастасія Сапсай.

На відкритому Континентальному Кубку з дзюдо, що відбувся в червні у місті Бухарест (Румунія), Анастасія посіла ІІІ місце у ваговій категорій + 70.

Спортсменка та її тренер Володимир Римар отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.