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«Олімпійське літо» завітало до оздоровчого комплексу «Збруч»
07 Липня 2017 Поділитися
«Олімпійське літо» завітало до оздоровчого комплексу «Збруч»

«Олімпійське літо» завітало до дитячого оздоровчого комплексу «Збруч». Змагання проводились у смт. Скала Подільська, Борщівського району, що на Тернопільщині.

Тернопільський обласний центр фізичного здоров ¢я населення «Спорт для всіх» провів спортивно-масові заходи відповідно до Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей в літній канікулярний період та заходів в оздоровчих таборах «Олімпійське літо».

Дітки різного віку взяли участь в естафетах та розвагах, змагаючись у десяти цікавих та різноманітних  випробуваннях. Кожна дитина намагалась взяти участь у найбільшій кількості естафет.

Спортивне свято завершилось відзначенням найбільш швидких та спритних – вони отримали більшу кількість призів, але менш підготовлені не залишились без уваги.

Усі 127 діточок, які взяли  участь у змаганнях, отримали призи з логотипом Тернопільського обласного центру фізичного здоров ¢я населення «Спорт для всіх», Тернопільського обласного відділення НОК України та Видавництва «Школярик».

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