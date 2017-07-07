Ілля Кваша та його особистий тренер Тетяна Мар’янко отримали нагороди НОК України

«Початок літа видався насиченим на яскраві спортивні події в нашій країні та високі спортивні здобутки наших спортсменів! Сьогодні ми вшановуємо Іллю Квашу - справжнього тріумфатора чемпіонату Європи зі стрибків у воду. Дуже приємно, що саме в рідних стінах за такої неймовірної підтримки українських вболівальників, колег по команді Ілля показав такий високий результат!», - з таких слів розпочав свій виступ під час нагородження найкращих спортсмена та тренера червня президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

З його рук свої заслужені нагороди та грошові премії отримали лауреати спортивного місяця – бронзовий призер Олімпійських ігор зі стрибків у воду Ілля Кваша та його особистий наставник Тетяна Мар'янко.

«Приємно було спостерігати і повболівати за наших спортсменів на трибунах чудового сучасного комплексу «ЛІКО»! Це була дійсно неймовірна святкова атмосфера – справжнє свято спорту, проведене на найвищому рівні! Таке ж свято ми бачили й у Харкові на чемпіонаті Європи з боксу», - сказав керманич НОК.

Він наголосив, що проведення подібних турнірів – дуже важливий крок в розвитку українського спорту та в цілому нашої країни.

На домашній першості Ілля Кваша здобув свою дев'яту золоту медаль турнірів Старого Світу та поповнив свою колекцію ще двома срібними нагородами (на 3-метровому трампліні в індивідуальних стрибках та синхроні разом з Олегом Колодієм).

«Ілля – яскравий приклад людини, яка невтомно працює задля досягнення найвищих результатів, постійно самовдосконалюється. Вірю, що чудовий виступ на домашній європейській першості стане гарним доробком на шляху до олімпійського Токіо-2020», - додав Сергій Бубка, побажавши спортсмену та всім нашим представникам водних видів спорту вдачі та успіхів на чемпіонаті світу в Будапешті, який стартує найближчими днями.

Головний олімпієць України привітав з високим визнанням НОК Тетяну Мар'янко: «Це людина, без якої дійсно були б неможливі здобутки сьогоднішнього героя. Тетяна Йосипівна протягом вже 20 років віданно вкладає всю душу й серце, безцінний досвід, високий професіоналізм у виховання нашого чемпіона!», - сказав він.

Сергій Бубка додав: «Хочу висловити щирі слова подяки за вагомий внесок у розвиток не тільки стрибків у воду в нашій країні, а за чудову розбудову спортивної інфраструктури України, примноження традицій українського спорту президенту Федерації стрибків у воду Ігорю Лисову», ще раз відзначивши, що чемпіонат Європи в сучасному комплексі «ЛІКО» відбувся на найвищому рівні.

Він подякував Міністерству оборони на чолі зі Степаном Полтораком за велику увагу до спорту, підтримку олімпійців, а також висловив щирі слова вдячності за сприяння у підготовці Іллі Кваші Управлінню фізичної культури і спорту МОУ, особисто його начальнику Юрію Фіногенову, а також присутньому сьогодні голові Центрального спортивного клуба Збройних Сил України Вадиму Височину.

Відзначимо, що для Іллі Кваші - це вже третє високе визнання Національного олімпійського комітету України. Раніше він отримував визнання найкращого спортсмена березня-2008 та квітня-2009.

Зі свого боку, Ігор Лисов висловив щирі слова подяки Олімпійському комітету та Сергію Бубці, Мінмолодьспорту на чолі з Ігорем Ждановим, спонсорам та партнерам, представникам ЗМІ, вболівальникам та всім тим, хто долучився до чудового свята спорту в українській столиці.

«Дійсно дуже приємно, що ми змогли прийняти та організувати чемпіонат на такому високому рівні. Це блискуче грандіозне спортивне свято, яким може пишатися вся Україна», - додав він, привітавши Іллю з високим визнанням та побажавши йому вже в липні отримати вчетверте звання найкращого спортсмена місяця.

Ігор Володимирович також вручив Сергію Бубці нагороду Європейської ліги плавання (LEN) «За вагомий внесок у розвиток українського спорту та за підтримку проведення чемпіонату Європи зі стрибків у воду» та відзнаку Федерації стрибків у воду України.

«Складно передати словами мої відчуття у той момент, коли я дізнався про це високе визнання НОК. В мене, навіть, затремтів голос. Цілих вісім років я чекав на те, щоб знову отримати звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Емоції переповнюють!», - зізнався Ілля Кваша, висловивши велику вдячність всім українським вболівальникам за неймовірну підтримку під час домашньої першості.

Тетяна Мар'янко побажала своєму вихованцю подальших спортивних успіхів, подякувавши керівництву Федерації та НОК за постійну підтримку та допомогу.

Вадим Височин відзначив: «Стрибки у воду - для нас особливий вид спорту. Ми раді, що маємо можливість допомогати українським спортсменам, сприяти їхніх плідній підготовці. Ми налаштовані й надалі співпрацювати та спільними зусиллями робити усе задля розвитку та процвітання стрибків у воду в нашій країні».