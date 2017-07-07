Олімпійський день у таборі «Полісяночка»

5 липня, у середу, Відділення НОК України в Чернігівській області завітало до дитячого табору «Полісяночка», що знаходиться у м. Городня Чернігівської області.

Діти були надзвичайно раді зустріти почесну гостю – першого заступника Голови Відділення НОК України в Чернігівській області, призерку чемпіонатів світу та Європи з біатлону Ніну Лемеш.

Відкрили спортивне свято урочистим підняттям прапору НОК та запалили символічний олімпійський вогонь. Потім діти виконали «Олімпійську розминку», далі відбувся традиційний олімпійський забіг. Також вихованці табору взяли участь у змаганнях «Веселі старти».

По закінченню змагань діти були нагороджені щоденниками, грамотами та іншими сувенірами від Відділення НОК України в Чернігівській області.