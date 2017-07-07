Олімпійський день у таборі «Полісяночка»

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
5 липня, у середу, Відділення НОК України в Чернігівській області завітало до дитячого табору «Полісяночка», що знаходиться у м. Городня Чернігівської області.
Діти були надзвичайно раді зустріти почесну гостю – першого заступника Голови Відділення НОК України в Чернігівській області, призерку чемпіонатів світу та Європи з біатлону Ніну Лемеш.
Відкрили спортивне свято урочистим підняттям прапору НОК та запалили символічний олімпійський вогонь. Потім діти виконали «Олімпійську розминку», далі відбувся традиційний олімпійський забіг. Також вихованці табору взяли участь у змаганнях «Веселі старти».
По закінченню змагань діти були нагороджені щоденниками, грамотами та іншими сувенірами від Відділення НОК України в Чернігівській області.