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Олімпійський день у таборі «Полісяночка»
07 Липня 2017 Поділитися
Олімпійський день у таборі «Полісяночка»

5 липня, у середу, Відділення НОК України в Чернігівській області завітало до дитячого табору «Полісяночка», що знаходиться у м. Городня Чернігівської області.

Діти були надзвичайно раді зустріти почесну гостю – першого заступника Голови Відділення НОК України в Чернігівській області, призерку чемпіонатів світу та Європи з біатлону Ніну Лемеш.

    Відкрили спортивне свято урочистим підняттям прапору НОК та запалили символічний олімпійський вогонь. Потім діти виконали  «Олімпійську розминку», далі відбувся традиційний олімпійський забіг. Також вихованці табору взяли участь у змаганнях «Веселі старти».

       По закінченню змагань діти були нагороджені щоденниками, грамотами та іншими сувенірами  від Відділення НОК України в Чернігівській області.

 

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