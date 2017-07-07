«Олімпійські історії» з першим в історії України скелетоністом Владиславом Гераскевичем

Завтра - субота, а це значить, що на спортивних вболівальників чекає новий випуск програми «Олімпійські історії», яка виходить на телеканалі «Тоніс» за підтримки Національного олімпійського комітету України.

Летіти вниз крижаним жолобом зі швидкістю більше ста кілометрів на годину - в абсолютної більшості людей викликає страх. А ось у чергового героя програми «Олімпійські історії» це викликає захват!

Про свій спортивний шлях, страхи та мрії, олімпійські плани на майбутнє розкаже перший в історії України скелетоніст, учасник II Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері-2016 Владислав Гераскевич.

Вмикайте телеканал «Тоніс» у суботу, 8 липня, о 16:20! Буде дуже цікаво!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.