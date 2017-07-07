«Вперед, на Олімп!» з Павлом Тимощенком

Цими вихідними програма «Вперед, на Олімп!» завітає на тренувальний збір до срібного призера Олімпійських ігор в Ріо-2016 з сучасного п’ятиборства Павла Тимощенка.

Титулований спортсмен разом з батьком і тренером – Юрієм Тимощенком розкажуть, як олімпійська нагорода змінила їх життя та чому ухвалили рішення не брати паузу у виступах.

Колеги Павла по збірній відкриють секрети, чим їх зацікавило сучасне п'ятиборство та яка саме дисципліна подобається найбільше.

Не пропустіть! Неділя, 9 липня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її у вівторок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.