Село Солонка Пустомитівського району – найкраще спортивне село Львівщини 2017 року

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Нещодавно за підтримки Львівської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" АПК України, управління фізичної культури та департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації відбулися змагання серед команд сільських, селищних рад "Найкраще спортивне село Львівщини 2017 року".
У змаганнях взяли участь 256 учасників з 16 районів області.
Учасників змагань вітали: начальник управління фізичної культури та спорту, перший заступник голови відділення НОК України у Львівській області Юрій Майборода, директор департаменту агропромислового розвитку Наталія Хмиз, голова обласної організації ВФСТ "Колос" Ліля Білінська, сільський голова с. Солонка Віталій Ткачук та ін.
В результаті цікавих та захоплючих турнірів з волейболу, настільного тенісу, футболу, гирьового спорту, шахів та шашок не вперше перемогу здобула дружна команда села Солонка Пустомитівського району. Зовсім незначно у загальнокомандному заліку їм поступилися команди Верхньолужоцької сільської ради Старосамбірського району (2 місце) та Викотівська сільська рада Самбірського району.
В індивідуальному заліку серед кращих відзначилися: Мар’ян Залога (с. Верхній Лужок, Ст. Самбірського р-ну) – легкоатлетичний крос; Роман Мних (с. Бабино Самбірського р-ну) – гирьовий спорт;
Переможці та призери особистих і командних змагань нагороджені медалями, грамотами та кубками.
Підсумкові результати змагань "Найкраще спортивне село Львівщини 2017 року"
Загальнокомандний залік:
1. Солонківська сільська рада Пустомитівського району – 88 очок;
2. Верхньолужоцька сільська рада Старосамбірського району – 83 очки;
3. Викотівська сільська рада Самбірського району – 80 очок;
4. Андріївська сільська рада Буського району – 79 очок;
5. Лисовицька сільська рада Стрийського району – 74 очки;
6. Стоянівська сільська рада Радехівського району – 70 очок;
7. Опільська сільська рада Сокальського району – 67 очок;
8. Крупська сільська рада Миколаївського району – 66 очок;
9. Наконечнянська сільська рада Яворівського району – 63 очки;
10. Підбузька селищна рада Дрогобицького району – 44 очки;
11. Зашківська сільська рада Жовківського району – 42 очки;
12. Новосілська сільська рада Городоцького району – 33 очки;
13. Завадівська сільська рада Турківського району – 30 очок;
14. Брюховецька сільська рада Перемишлянського району – 20 очок;
15. Гніздичівська селищна рада Жидачівського району – 16 очок;
16. Славська селищна рада Сколівського району – 14 очок.