Село Солонка Пустомитівського району – найкраще спортивне село Львівщини 2017 року

Нещодавно за підтримки Львівської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" АПК України, управління фізичної культури та департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації відбулися змагання серед команд сільських, селищних рад "Найкраще спортивне село Львівщини 2017 року".

У змаганнях взяли участь 256 учасників з 16 районів області.

Учасників змагань вітали: начальник управління фізичної культури та спорту, перший заступник голови відділення НОК України у Львівській області Юрій Майборода, директор департаменту агропромислового розвитку Наталія Хмиз, голова обласної організації ВФСТ "Колос" Ліля Білінська, сільський голова с. Солонка Віталій Ткачук та ін.

В результаті цікавих та захоплючих турнірів з волейболу, настільного тенісу, футболу, гирьового спорту, шахів та шашок не вперше перемогу здобула дружна команда села Солонка Пустомитівського району. Зовсім незначно у загальнокомандному заліку їм поступилися команди Верхньолужоцької сільської ради Старосамбірського району (2 місце) та Викотівська сільська рада Самбірського району.

В індивідуальному заліку серед кращих відзначилися: Мар’ян Залога (с. Верхній Лужок, Ст. Самбірського р-ну) – легкоатлетичний крос; Роман Мних (с. Бабино Самбірського р-ну) – гирьовий спорт; Ярослав Чолій (с. Брюховичі Перемишлянського р-ну) – шашки; Олег Бойко (с. Бучали Городоцького р-ну) – шахи; Ірина Буцик (с. Верхній Лужок Ст.Самбірського р-ну) та Віктор Дідух (с. Андріївка Буського р-ну) – настільний теніс.

Переможці та призери особистих і командних змагань нагороджені медалями, грамотами та кубками.

Підсумкові результати змагань "Найкраще спортивне село Львівщини 2017 року"

Загальнокомандний залік:

1. Солонківська сільська рада Пустомитівського району – 88 очок;

2. Верхньолужоцька сільська рада Старосамбірського району – 83 очки;

3. Викотівська сільська рада Самбірського району – 80 очок;

4. Андріївська сільська рада Буського району – 79 очок;

5. Лисовицька сільська рада Стрийського району – 74 очки;

6. Стоянівська сільська рада Радехівського району – 70 очок;

7. Опільська сільська рада Сокальського району – 67 очок;

8. Крупська сільська рада Миколаївського району – 66 очок;

9. Наконечнянська сільська рада Яворівського району – 63 очки;

10. Підбузька селищна рада Дрогобицького району – 44 очки;

11. Зашківська сільська рада Жовківського району – 42 очки;

12. Новосілська сільська рада Городоцького району – 33 очки;

13. Завадівська сільська рада Турківського району – 30 очок;

14. Брюховецька сільська рада Перемишлянського району – 20 очок;

15. Гніздичівська селищна рада Жидачівського району – 16 очок;

16. Славська селищна рада Сколівського району – 14 очок.