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Сьогодні стартує проект «Моя Олімпійська мрія»
10 Липня 2017 Поділитися
Сьогодні стартує проект «Моя Олімпійська мрія»

Сьогодні Національний олімпійський комітет України разом зі своїм партнером - радіо «Перець-ФМ» дають старт проекту «Моя олімпійська мрія». Проект триватиме протягом 30 тижнів, його завершення заплановане в січні наступного року, напередодні ХХІІІ зимових Олімпійських ігор 2018 року в Пхьончхані.

Організатори  проекту збиратимуть в соціальних мережах та радіоефірі олімпійські мрії усіх бажаючих, відзначаючи кращі, на думку експертів, цінними олімпійськими подарунками. Найкращі «мрійники» отримають шанс наблизити свою спортивну мрію, отримати комплект олімпійської форми, а також побувати на проводах Олімпійської збірної України на Ігри-2018.

Щоденно (з понеділка по п'ятницю) в ефірі радіостанції «Перець-ФМ» у рамках «Спортивної години» (з 10:00 до 11:00) слухачі мають можливість отримати цінні подарунки від НОК та «Перець-ФМ». Для участі необхідно за відповідним сигналом ді-джея надіслати текст повідомлення в соцмережі радіостанції – оформити власну спортивну мрію в п'яти словах, згідно умов, що надає ді-джей о 10:05. Найкращі та найдотепніші «мрійники» мають нагоду взяти участь у спортивній вікторині, що відбувається о 10:40. Відповівши правильно на питання, пов'язані зі спортом, Олімпійськими іграми та видатними спортсменами, призер дня стає претендентом на приз тижня.

Кожної п'ятниці спеціальний гість у студії – уславлений спортсмен - радіостанції дістає зі спортивного кубка купон з прізвищем переможця тижня (обирається з 5-ти переможців дня). Переможець тижня отримує спеціальні сувеніри та подарунки від НОК.

Кожної четвертої п'ятниці проводиться додатковий розіграш – спеціальний гість обирає переможця місяця (обирається з 20-ти учасників розіграшу, які брали участь протягом місяця), який додатково отримує іграшку-символ «Спортивний Перець» та можливість здійснити власну олімпійську мрію – тренування/майстер-клас від видатного спортсмена-олімпійця. Крім того, переможці місяця стають претендентами на розіграш головного призу.

19 січня 2018 року відбуватиметься розіграш головного призу – спеціальний гість від НОК разом з ді-джеями «Перець-ФМ» дістануть зі спортивного кубка купон з прізвищем головного призера (що обиратимуться з 7-ми переможців місяця). Переможець акції матиме можливість бути присутнім на урочистому святкуванні проводів Олімпійської збірної до Пхьончхану, отримає комплект олімпійської форми від НОК та «Спортивного Перця» від «Перець-ФМ».

Нагадаємо, що презентація проекту відбулась 6 липня за участю президента НОК Сергія Бубки, віце-президента Равіля Сафіулліна, директора радіостанції «Перець-ФМ» Ірини Тростянської, уславлених олімпійців – Олімпійської чемпіонки Ігор в Пекіні-2008 з легкоатлетичного багатоборства Наталії Добринської, Олімпійського чемпіона та срібного призера Ігор 2016 року зі спортивної гімнастики Олега Верняєва, голови Комісії атлетів НОК, бронзової призерки Ігор-2000 у потрійному стрибку Олени Говорової, срібного призера Ігор-2012 в Лондоні з вільної боротьби Валерія Андрійцева, срібного призера Ігор-2012 з боксу Дениса Берінчика, а також відомих представників шоу-бізнесу - гуртів «Пара Нормальних» та MMDance, Василя Бондарчука, Мирослави Карташової, ZveroBoy.

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