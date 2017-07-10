Чоловіча збірна з баскетболу 3х3 – бронзові призери чемпіонату Європи!

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В Амстердамі завершилася змагання європейської першості з баскетболу 3х3 серед чоловіків.
Наша збірна, продемонструвавши високу майстерність та злагоджені командні дії, досягла вагомого успіху, піднявшись на п'єдестал пошани.
В матчі за бронзові медалі наші баскетболісти перемогли в овертаймі команду Сербії – 20:18. Відзначимо, що збірна Сербії – лідер світового рейтингу та чинний чемпіон світу.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українську збірну, тренерський склад команди та Федерацію баскетболу України на чолі з Михайлом Бродським з чудовим виступом, відзначивши справжній бійцівський характер наших спортсменів, та побажав подальших успіхів на міжнародній арені й вдалого шляху до олімпійського Токіо-2020.