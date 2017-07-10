Представлено логотип Європейських ігор-2019

У Мінську представлений логотип II Європейських ігор. Ідеєю до його створення став девіз «Іди за мрією».

Про мрію розповідає білоруська національна легенда - про чудову квітку папороті, що цвіте в літню ніч на Івана Купала. І у того, хто зуміє її найти, здійсняться всі бажання й мрії. Так і атлети з усіх куточків Європи зберуться в Мінську в червні 2019 року, крокуючи за своєю мрією, щоб добути цінну нагороду.

Офіційним слоганом II Європейських ігор буде висловлювання «Яскравий рік, яскравий ти».

Нагадаємо, що Білорусь отримала право проведення II Європейських ігор на 45-ій Генеральній асамблеї Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) в жовтні 2016 року.

Нагадаємо, що I Європейські ігри пройшли в червні 2015 року в Баку. (Азербайджан). На престижному спортивному форумі континенту наша команда виборола 46 медалей (8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових), посівши за кількістю здобутих нагород 6 місце, а за золотими нагородами – 8 місце серед 50 країн-учасниць.