Українські грації здобули 4 медалі на етапі світового Challenge Cup-2017

В німецькому Берліні завершилися змагання етапу світового Challenge Cup-2017 з художньої гімнастики, на якому наші грації принесли до скарбнички нашої країни 4 нагороди.

3 срібні нагороди в активі нашої команди у складі Євгенії Гомон, Анастасії Возняк, Валерії Хникіної, Валерії Юзвяк, Дар'ї Кобець та Діани Мижерицької в групових вправах.

Дівчата стали другими в багатоборстві, в групових вправах з обручами та у вправах з м'ячами та скакалками.

Бронзову нагороду Україні принесла 15-річна Олена Д'яченко в індивідуальному виступі з обручем.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших «художниць» та тренерський склад команди з чудовими здобутками, побажавши й надалі радувати українських вболівальників чудовими виступами на престижних міжнародних стартах.