Українські грації здобули 4 медалі на етапі світового Challenge Cup-2017

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
В німецькому Берліні завершилися змагання етапу світового Challenge Cup-2017 з художньої гімнастики, на якому наші грації принесли до скарбнички нашої країни 4 нагороди.
3 срібні нагороди в активі нашої команди у складі Євгенії Гомон, Анастасії Возняк, Валерії Хникіної, Валерії Юзвяк, Дар'ї Кобець та Діани Мижерицької в групових вправах.
Дівчата стали другими в багатоборстві, в групових вправах з обручами та у вправах з м'ячами та скакалками.
Бронзову нагороду Україні принесла 15-річна Олена Д'яченко в індивідуальному виступі з обручем.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших «художниць» та тренерський склад команди з чудовими здобутками, побажавши й надалі радувати українських вболівальників чудовими виступами на престижних міжнародних стартах.