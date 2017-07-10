Українські синхроністки визначилися зі складом на чемпіонат світу

З 14 по 30 липня в угорській столиці відбудеться чемпіонат світу з водних видів спорту.

Найсильніші представники водних видів спорту розіграють 75 комплектів нагород.

Українці традиційно представлені у змаганнях з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.

Одними з перших боротьбу за нагороди чемпіонату світу розпочнуть представниці синхронного плавання.

В Будапешті заявка української збірної нараховує 12 спортсменок.

В програмі соло честь країни захищатиме Анна Волошина. В дуеті вона виступить з новою напарницею Єлизаветою Яхно.

В змаганнях груп наші дівчата виступатимуть також будуть представлені оновленим складом.

Склад збірної України: Анна Волошина, Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Олександра Кашуба, Марина Алексієва, Владислава Алексієва, Валерія Апрелєва, Яна Нарєжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Гончарова, Катерина Резнік.