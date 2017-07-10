Українські синхроністки визначилися зі складом на чемпіонат світу

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З 14 по 30 липня в угорській столиці відбудеться чемпіонат світу з водних видів спорту.
Найсильніші представники водних видів спорту розіграють 75 комплектів нагород.
Українці традиційно представлені у змаганнях з плавання, стрибків у воду, плавання на відкритій воді та синхронного плавання.
Одними з перших боротьбу за нагороди чемпіонату світу розпочнуть представниці синхронного плавання.
В Будапешті заявка української збірної нараховує 12 спортсменок.
В програмі соло честь країни захищатиме Анна Волошина. В дуеті вона виступить з новою напарницею Єлизаветою Яхно.
В змаганнях груп наші дівчата виступатимуть також будуть представлені оновленим складом.
Склад збірної України: Анна Волошина, Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Олександра Кашуба, Марина Алексієва, Владислава Алексієва, Валерія Апрелєва, Яна Нарєжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Гончарова, Катерина Резнік.