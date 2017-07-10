У Харкові урочисто відкрили велотрек «Динамо»

У Харкові після реконструкції урочисто відкрили велотрек ФСТ «Динамо» України.

Цей спортивний об’єкт є одним із найстаріших на Слобожанщині, якому незабаром виповниться 60 років. Свого часу на ньому займалися видатні харківські велогонщики, чемпіони СРСР, Європи та світу: Алла Багіянц, Сергій Кравцов, Ірина Кириченко, Ольга Панаріна, Сергій Рубан, Сергій Змієвський. Сподіваємось, що молоді харківські динамівці - Андрій Винокуров та Олена Старикова, які є кандидатами в Олімпійську збірну України, на Олімпійських іграх у Токіо продемонструють високий результат», - підкреслив під час церемонії відкриття член Виконкому НОК, перший заступник голови ФСТ «Динамо» України Віктор Корж.

Він також зазначив, реконструкція харківського велотреку – частина системної роботи Товариства «Динамо» з відновлення матеріально-технічної бази та спортивної інфраструктури в Україні. «Ми провели капітальну реконструкцію і тепер велотрек відповідає стандартам, що дозволяє проводити змагання різного рівня», - зауважив він. Одразу після відкриття велотреку стартував чемпіонат України з велоспорту серед юнаків та дівчат за участі спортсменів з Білорусі. А наступного року тут відбудеться декілька змагань всеукраїнського та міжнародного рівня.

Наприкінці урочистої церемонії Віктор Корж вручив цінний подарунок - останню модель велосипеда фірми Skott заслуженому майстру спорту України Андрію Винокурову, а також цінні подарунки переможцям всеукраїнських та міжнародних змагань і ветеранам велоспорту в Україні.